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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Шинник
Сокол - Шинник: обзор матча 20 сентября 2014
Сокол
20.09.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 4
Завершен
Шинник
90+1'
Д. Агапцев
26'
С. Самодин
28'
Э. Низамутдинов
50'
Э. Низамутдинов
66'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Шинник
ГОЛ! 1:4!
Д. Агапцев
90'
+1
85'
Замена
Н. Тимошин
️️️️
А. Рылов
79'
Замена
Н. Маляров
️️️️
С. Самодин
76'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Горбатенко
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Козлов
75'
66'
ГОЛ! 0:4!
С. Самодин
59'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Д. Агапцев
56'
50'
ГОЛ! 0:3!
Э. Низамутдинов
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Е. Павлов
46'
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Хубаев
46'
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Васильев
30'
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Низамутдинов
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Федоров
13
Семякин
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
8
Васильев
2
Хубаев
88
Маркелов
24
Коротаев
18
Павлов
4-3-1-2
31
Пчелинцев
97
Ятченко
33
Ламанж
21
Катынсус
2
Ндри
10
Рылов
56
Гриднев
20
Войдель
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
22
Самодин
18
Павлов
10
Агапцев
10
Агапцев
18
Павлов
8
Васильев
10
Сапожков
10
Сапожков
8
Васильев
Козлов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
Козлов
2
Хубаев
10
Козлов
10
Козлов
2
Хубаев
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
10
Рылов
40
Тимошин
40
Тимошин
10
Рылов
22
Самодин
7
Маляров
7
Маляров
22
Самодин
23
Горбатенко
57
Деобальд
57
Деобальд
23
Горбатенко
Остались в запасе
Сокол
Шинник
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сокол - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Локомотив
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