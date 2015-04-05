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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Шинник
Химик - Шинник: обзор матча 05 апреля 2015
Химик
05.04.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
60'
М. Тагилов
36'
Н. Маляров
82'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Шинник
90'
+3
Замена
И. Зынин
️️️️
Н. Маляров
82'
Желтая карточка
Н. Тимошин
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Рылов
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Столбовой
78'
Замена
А. Еркин
️️️️
Г. Джикия
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Тагилов
60'
54'
Желтая карточка
А. Ндри
Замена
А. Валикаев
️️️️
Д. Зинович
46'
Замена
С. Квасов
️️️️
П. Карасев
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Н. Маляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
(К)
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Гащенков
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
2
Алли Ндри
ЦЗ
57
Павел Деобальд
ПЗ
10
Артур Рылов
ЛП
97
Евгений Ятченко
(К)
ЦП
20
Роман Войдель
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химик
8
Семен Федотов
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
3-3-2-2
1
Гавиловский
23
Чернов
14
Джикия
6
Шустиков
4
Бабенков
18
Карасев
4
Тагилов
38
Зинович
77
Гащенков
19
Касьян
24
Столбовой
4-5-1
1
Малышев
57
Деобальд
40
Тимошин
2
Ндри
33
Ламанж
56
Гриднев
97
Ятченко
20
Войдель
7
Маляров
10
Рылов
81
Низамутдинов
38
Зинович
5
Валикаев
5
Валикаев
38
Зинович
18
Карасев
17
Квасов
17
Квасов
18
Карасев
24
Столбовой
98
Ильин
98
Ильин
24
Столбовой
14
Джикия
33
Еркин
33
Еркин
14
Джикия
7
Маляров
49
Зынин
49
Зынин
7
Маляров
Остались в запасе
Химик
Шинник
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Салават Галеев
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
8
Семен Федотов
ПЗ
Остались в запасе
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Химик - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Химик
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