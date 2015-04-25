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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тосно
Шинник - Тосно: обзор матча 25 апреля 2015
Шинник
25.04.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 0
Завершен
Тосно
12'
Н. Тимошин
25'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Тосно
Замена
И. Сериков
️️️️
Н. Маляров
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
87'
Замена
Н. Вовк
️️️️
Э. Низамутдинов
84'
Желтая карточка
Д. Яшин
83'
77'
Замена
В. Романенко
️️️️
Г. Тетрашвили
Желтая карточка
А. Ндри
58'
46'
Замена
М. Султонов
️️️️
Б. Хадарцев
46'
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Пазин
41'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
М. Смирнов
Замена
Е. Стешин
️️️️
А. Ламанж
38'
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тимошин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
4-4-1-1
16
Яшин
2
Ндри
33
Ламанж
40
Тимошин
97
Ятченко
20
Войдель
56
Гриднев
7
Маляров
10
Рылов
57
Деобальд
81
Низамутдинов
3-1-4-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
88
Наваловский
11
Пазин
4
Астафьев
7
Берхамов
3
Тетрашвили
23
Причиненко
10
Хадарцев
11
Прокофьев
7
Маляров
5
Сериков
5
Сериков
7
Маляров
81
Низамутдинов
50
Вовк
50
Вовк
81
Низамутдинов
33
Ламанж
76
Стешин
76
Стешин
33
Ламанж
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
10
Хадарцев
28
Султонов
28
Султонов
10
Хадарцев
3
Тетрашвили
77
Романенко
77
Романенко
3
Тетрашвили
11
Пазин
25
Бочков
25
Бочков
11
Пазин
25
Смирнов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
25
Смирнов
Остались в запасе
Шинник
Тосно
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Остались в запасе
20
Иван Подоляк
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Тосно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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