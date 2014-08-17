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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Шинник
Крылья Советов - Шинник: обзор матча 17 августа 2014
Крылья Советов
17.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
40'
Д. Ткачук
4'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Шинник
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
С. Драгун
87'
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Чочиев
80'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Ятченко
80'
74'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Гриднев
72'
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Щадин
64'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
62'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Горбатенко
ГОЛ! 1:1!
Д. Ткачук
40'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
92
Артем Щадин
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Конюхов
33
Ятченко
0
Таранов
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
4-2-2-2
31
Пчелинцев
97
Ятченко
21
Катынсус
33
Ламанж
2
Ндри
56
Гриднев
20
Войдель
23
Горбатенко
92
Щадин
81
Низамутдинов
22
Самодин
21
Драгун
32
Баляйкин
32
Баляйкин
21
Драгун
33
Ятченко
4
Елисеев
4
Елисеев
33
Ятченко
11
Чочиев
90
Делькин
90
Делькин
11
Чочиев
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
56
Гриднев
7
Маляров
7
Маляров
56
Гриднев
23
Горбатенко
57
Деобальд
57
Деобальд
23
Горбатенко
92
Щадин
10
Рылов
10
Рылов
92
Щадин
Остались в запасе
Крылья Советов
Шинник
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Крылья Советов - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Металлург
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