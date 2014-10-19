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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 19 октября 2014
Cибирь
19.10.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
48'
М. Астафьев
51'
М. Житнев
66'
В. Свежов
68'
Н. Тимошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
89'
Желтая карточка
А. Иванов
86'
68'
ГОЛ! 3:1!
Н. Тимошин
ГОЛ! 3:0!
В. Свежов
66'
65'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Подоляк
62'
Желтая карточка
Н. Тимошин
ГОЛ! 2:0!
М. Житнев
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
48'
46'
Замена
А. Щадин
️️️️
Е. Гапон
36'
Желтая карточка
Е. Гапон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
5
Головатенко
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
9
Нагибин
37
Чеботару
6
Свежов
4
Астафьев
99
Житнев
4-3-1-2
1
Малышев
33
Ламанж
21
Катынсус
40
Тимошин
33
Гапон
10
Рылов
56
Гриднев
7
Маляров
23
Горбатенко
22
Самодин
20
Подоляк
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
20
Подоляк
57
Деобальд
57
Деобальд
20
Подоляк
33
Гапон
92
Щадин
92
Щадин
33
Гапон
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
77
Леонид Родионов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Спартак
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