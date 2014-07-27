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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Оренбург
Шинник - Оренбург: обзор матча 27 июля 2014
Шинник
27.07.2014, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
24'
А. Друзин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Оренбург
Желтая карточка
П. Деобальд
89'
89'
Замена
М. Шогенов
️️️️
В. Парняков
78'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
Замена
И. Подоляк
️️️️
И. Горбатенко
76'
74'
Замена
М. Яковлев
️️️️
С. Бреев
71'
Желтая карточка
С. Бреев
69'
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Кабутов
Желтая карточка
Н. Маляров
67'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Ндри
63'
Замена
А. Ламанж
️️️️
В. Катынсус
63'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Рылов
46'
Желтая карточка
В. Корытько
45'
+1
Желтая карточка
Р. Войдель
29'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Друзин
Красная карточка
Е. Стешин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
57
Павел Деобальд
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-4-1-1
31
Пчелинцев
2
Ндри
76
Стешин
21
Катынсус
33
Гапон
20
Войдель
10
Рылов
56
Гриднев
10
Корытько
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
3-3-3-1
98
Абакумов
70
Кабутов
10
Парняков
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
30
Друзин
23
Бреев
3
Ахмедов
14
Аппаев
23
Горбатенко
20
Подоляк
20
Подоляк
23
Горбатенко
21
Катынсус
33
Ламанж
33
Ламанж
21
Катынсус
2
Ндри
7
Маляров
7
Маляров
2
Ндри
10
Рылов
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Рылов
10
Парняков
8
Шогенов
8
Шогенов
10
Парняков
23
Бреев
9
Яковлев
9
Яковлев
23
Бреев
70
Кабутов
14
Барсов
14
Барсов
70
Кабутов
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
Шинник
Оренбург
1
Александр Малышев
ВР
97
Евгений Ятченко
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
97
Евгений Ятченко
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - Оренбург
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Шинник
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