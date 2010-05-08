Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вахид Хашемян - статистика

Завершил карьеру
21 июля 1976 (50), Тегеран
#21 | Нападающий
182 см | 78 кг
Иран
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
24
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
0 : 3
08.05.2010
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3 : 1
01.05.2010
Бохум
54' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бохум
0 : 2
23.04.2010
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
3 : 1
16.04.2010
Бохум
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бохум
1 : 2
11.04.2010
Гамбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
1 : 1
03.04.2010
Бохум
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1 : 2
26.03.2010
Айнтрахт
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3 : 2
20.03.2010
Бохум
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 4
13.03.2010
Боруссия Д
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
4 : 1
06.03.2010
Бохум
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 0
27.02.2010
Нюрнберг
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
0 : 0
20.02.2010
Бохум
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
2 : 1
13.02.2010
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бохум
1 : 1
06.02.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 0
30.01.2010
Бохум
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бохум
2 : 2
23.01.2010
Шальке-04
72' - 90'
82'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
16.01.2010
Бохум
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
2 : 3
19.12.2009
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
1 : 5
12.12.2009
Бавария
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0 : 0
27.11.2009
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
0 : 1
22.11.2009
Бохум
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
1 : 2
07.11.2009
Фрайбург
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2 : 1
01.11.2009
Бохум
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 4
25.10.2009
Вердер
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
1 : 1
03.10.2009
Вольфсбург
1' - 90'
53'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 1
25.09.2009
Бохум
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
16.08.2009
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3 : 3
09.08.2009
Боруссия М
81' - 90'
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
76
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+