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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Хоффенхайм
Бохум - Хоффенхайм: обзор матча 13 февраля 2010
Бохум
13.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
24'
С. Шестак
76'
З. Дедич
64'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Хоффенхайм
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Красная карточка
Л. Густаво
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
А. Ибертсбергер
Желтая карточка
Майкосуэл
Замена
П. Тагое
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 2:1!
З. Дедич
Желтая карточка
К. Дабровски
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Замена
Р. Прокоп
️️️️
П. Фрайер
Замена
Д. Ба
️️️️
М. Комппер
Замена
З. Дедич
️️️️
Д. Эпалле
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 1:0!
С. Шестак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
29
Златко Дедич
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
4-3-3
29
Хеерваген
28
Фукс
3
Маврай
4
Мальтриц
2
Конча
90
Холтби
10
Марич
5
Дабровски
7
Фрайер
40
Эпалле
11
Шестак
3-3-2-2
26
Хильдебранд
25
Ворса
5
Комппер
4
Шимунич
26
Ибертсбергер
14
Густаво
4
Айхнер
22
Эдуардо
23
Салихович
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
40
Эпалле
29
Дедич
29
Дедич
40
Эпалле
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
7
Фрайер
37
Прокоп
37
Прокоп
7
Фрайер
26
Ибертсбергер
7
Вукчевич
7
Вукчевич
26
Ибертсбергер
5
Комппер
19
Ба
19
Ба
5
Комппер
11
Ибишевич
28
Тагое
28
Тагое
11
Ибишевич
Остались в запасе
Бохум
Хоффенхайм
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Бохум - Хоффенхайм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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