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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Кельн
Бохум - Кельн: обзор матча 27 ноября 2009
Бохум
27.11.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Кельн
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Пеццони
Замена
В. Сану
️️️️
Т. Ялчин
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
Д. Климович
️️️️
Д. Гроте
Замена
Д. Эпалле
️️️️
М. Конча
Желтая карточка
К. Дабровски
Желтая карточка
К. Пеццони
Желтая карточка
Д. Гроте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
11
Станислав Шестак
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Манише
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
11
Себастьян Зилински
ЦФ
3-2-2-3
29
Хеерваген
6
Пферцель
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
2
Конча
5
Дабровски
20
Гроте
37
Прокоп
44
Оно
11
Шестак
3-5-1-1
1
Мондрагон
4
Шорх
0
Мохамад
14
Жеромел
34
Чихи
17
Пеццони
8
Пети
8
Манише
28
Эре
24
Ялчин
18
Новакович
2
Конча
40
Эпалле
40
Эпалле
2
Конча
20
Гроте
14
Климович
14
Климович
20
Гроте
24
Ялчин
32
Сану
32
Сану
24
Ялчин
17
Пеццони
23
МакКенна
23
МакКенна
17
Пеццони
Остались в запасе
Бохум
Кельн
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Остались в запасе
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Бохум - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рурштадион
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