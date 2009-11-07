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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Фрайбург
Бохум - Фрайбург: обзор матча 07 ноября 2009
Бохум
07.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
65'
Д. Климович
23'
Х. Бучер
90'
Ш. Райзингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Фрайбург
Желтая карточка
Д. Климович
ГОЛ! 1:2!
Ш. Райзингер
Замена
В. Хашемян
️️️️
З. Дедич
ГОЛ! 1:1!
Д. Климович
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Д. Жагер
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Д. Имхоф
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 0:1!
Х. Бучер
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
15
Даниэль Имхоф
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
11
Станислав Шестак
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
3-3-4
29
Хеерваген
6
Пферцель
3
Маврай
2
Конча
10
Азауаг
15
Имхоф
20
Гроте
11
Шестак
4
Йоханссон
14
Климович
29
Дедич
3-4-1-2
16
Пуплен
5
Бучер
11
Крмас
11
Баcтианс
0
Банович
23
Шустер
16
Макиади
14
Жагер
20
Калиджиури
27
Райзингер
0
Идриссу
29
Дедич
21
Хашемян
21
Хашемян
29
Дедич
20
Калиджиури
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
20
Калиджиури
14
Жагер
13
Бекманн
13
Бекманн
14
Жагер
Остались в запасе
Бохум
Фрайбург
16
Андреас Люте
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
4
Оливер Барт
ЦЗ
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Остались в запасе
4
Оливер Барт
ЦЗ
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Бохум - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рурштадион
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