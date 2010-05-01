Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Бохум
Бавария - Бохум: обзор матча 01 мая 2010
Бавария
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
18'
Т. Мюллер
20'
Т. Мюллер
69'
Т. Мюллер
85'
К. Фукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бохум
ГОЛ! 3:1!
К. Фукс
Замена
А. Тимощук
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Замена
Л. Холтби
️️️️
П. Фрайер
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Замена
А. Яхья
️️️️
М. Конча
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
18'
Желтая карточка
М. Демичелис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Милош Марич
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
26
Контенто
28
Бадштубер
2
Демичелис
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
3-2-2-3
29
Хеерваген
28
Фукс
3
Маврай
4
Мальтриц
2
Конча
5
Бениг
10
Марич
10
Азауаг
29
Дедич
11
Шестак
7
Фрайер
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
2
Конча
24
Яхья
24
Яхья
2
Конча
7
Фрайер
90
Холтби
90
Холтби
7
Фрайер
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
Остались в запасе
Бавария
Бохум
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Венсан Компани
16
Андреас Люте
ВР
20
Деннис Гроте
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
20
Деннис Гроте
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Бавария - Бохум
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Бохум
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
Вчера, 14:36
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+