Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бохум
Вольфсбург - Бохум: обзор матча 06 марта 2010
Вольфсбург
06.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Бохум
60'
Э. Джеко
75'
О. Мартинс
78'
Э. Джеко (П)
90'
Х. Сантана
29'
П. Фрайер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бохум
ГОЛ! 4:1!
Х. Сантана
Замена
Д. Гроте
️️️️
К. Фукс
Замена
Х. Сантана
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Джеко
ГОЛ! 2:1!
О. Мартинс
Пас отдал
М. Хасебе
Желтая карточка
Жозуэ
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Шефер
Желтая карточка
М. Маврай
Желтая карточка
Р. Прокоп
Замена
З. Дедич
️️️️
В. Хашемян
Замена
Р. Прокоп
️️️️
Д. Эпалле
Замена
О. Мартинс
️️️️
Графите
Замена
М. Хасебе
️️️️
А. Барцальи
ГОЛ! 0:1!
П. Фрайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Жозуэ
(К)
ЦП
27
Саша Ритер
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
(К)
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
7
Пауль Фрайер
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
37
Роман Прокоп
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
4-4-2
1
Хитц
4
Шефер
15
Барцальи
39
Мадлунг
22
Пекарик
21
Дежага
4
Гентнер
7
Жозуэ
27
Ритер
10
Джеко
23
Графите
4-4-2
29
Хеерваген
6
Пферцель
4
Мальтриц
3
Маврай
28
Фукс
7
Фрайер
10
Марич
5
Дабровски
90
Холтби
21
Хашемян
40
Эпалле
15
Барцальи
20
Хасебе
20
Хасебе
15
Барцальи
4
Гентнер
14
Сантана
14
Сантана
4
Гентнер
23
Графите
9
Мартинс
9
Мартинс
23
Графите
28
Фукс
20
Гроте
20
Гроте
28
Фукс
40
Эпалле
37
Прокоп
37
Прокоп
40
Эпалле
21
Хашемян
29
Дедич
29
Дедич
21
Хашемян
Остались в запасе
Вольфсбург
Бохум
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Вольфсбург - Бохум
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Вольфсбург
Бохум
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+