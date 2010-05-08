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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Ганновер-96
Бохум - Ганновер-96: обзор матча 08 мая 2010
Бохум
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Ганновер-96
9'
А. Брюггинк
23'
М. Ханке
45'
С. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Ганновер-96
Желтая карточка
Д. Эпалле
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Пинту
Замена
И. Штайнер
️️️️
А. Брюггинк
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
С. Шахед
️️️️
М. Ханке
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
З. Дедич
️️️️
М. Азауаг
Замена
Д. Эпалле
️️️️
Ф. Бениг
Замена
Л. Холтби
️️️️
П. Фрайер
ГОЛ! 0:3!
С. Пинту
Желтая карточка
А. Яхья
ГОЛ! 0:2!
М. Ханке
16'
Желтая карточка
А. Брюггинк
ГОЛ! 0:1!
А. Брюггинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Милош Марич
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
29
Златко Дедич
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
41
Хенрик Эрнст
ЦП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
3-2-2-3
29
Хеерваген
5
Бениг
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
24
Яхья
10
Марич
10
Азауаг
7
Фрайер
21
Хашемян
11
Шестак
4-4-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Эггиманн
19
Шульц
5
Хагги
17
Брюггинк
24
Шмидебах
18
Пинту
5
Балич
9
Ханке
11
Конан
7
Фрайер
90
Холтби
90
Холтби
7
Фрайер
10
Азауаг
29
Дедич
29
Дедич
10
Азауаг
5
Бениг
40
Эпалле
40
Эпалле
5
Бениг
9
Ханке
23
Шахед
23
Шахед
9
Ханке
18
Пинту
34
Рауш
34
Рауш
18
Пинту
17
Брюггинк
24
Штайнер
24
Штайнер
17
Брюггинк
Остались в запасе
Бохум
Ганновер-96
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Уве Господарек
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Бохум - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рурштадион
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