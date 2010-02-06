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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Байер
Бохум - Байер: обзор матча 06 февраля 2010
Бохум
06.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Байер
68'
З. Дедич
45'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Байер
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Д. Швааб
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
М. Мальтриц
ГОЛ! 1:1!
З. Дедич
Замена
П. Хельмес
️️️️
Э. Дердийок
Замена
З. Дедич
️️️️
Д. Эпалле
ГОЛ! 0:1!
Э. Дердийок
Желтая карточка
С. Шестак
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
11
Маркин Михел
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
4-3-3
29
Хеерваген
28
Фукс
4
Мальтриц
3
Маврай
2
Конча
90
Холтби
10
Марич
5
Дабровски
11
Шестак
40
Эпалле
11
Михел
3-2-3-2
15
Адлер
2
Фридрих
5
Швааб
7
Райнарц
4
Хююпя
3
Кадлец
10
Барнетта
8
Кроос
23
Видаль
9
Дердийок
11
Кисслинг
Прокоп
7
Фрайер
7
Фрайер
Прокоп
40
Эпалле
29
Дедич
29
Дедич
40
Эпалле
5
Швааб
7
Аугусто
7
Аугусто
5
Швааб
9
Дердийок
10
Хельмес
10
Хельмес
9
Дердийок
Остались в запасе
Бохум
Байер
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Бохум - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Рурштадион
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