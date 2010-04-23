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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Штутгарт
Бохум - Штутгарт: обзор матча 23 апреля 2010
Бохум
23.04.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
16'
Какау
19'
Ч. Марика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Штутгарт
Замена
П. Фрайер
️️️️
Л. Холтби
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
М. Мальтриц
Замена
З. Дедич
️️️️
С. Шестак
Желтая карточка
Ф. Бениг
Замена
З. Кузманович
️️️️
Р. Осорио
Травма
Р. Осорио
Замена
М. Азауаг
️️️️
Д. Эпалле
Желтая карточка
М. Пферцель
Желтая карточка
С. Шестак
19'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Марика
Пас отдал
Какау
16'
ГОЛ! 0:1!
Какау
Пас отдал
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
28
Кристиан Фукс
ЦП
24
Антар Яхья
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
40
Джоел Эпалле
РФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
29
Златко Дедич
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-4-2
29
Хеерваген
5
Бениг
3
Маврай
4
Мальтриц
6
Пферцель
90
Холтби
28
Фукс
24
Яхья
10
Марич
11
Шестак
40
Эпалле
4-4-2
13
Леманн
3
Осорио
15
Дельпьер
35
Таски
3
Молинаро
10
Гебхарт
28
Треш
28
Хедира
19
Хильберт
19
Марика
18
Какау
40
Эпалле
10
Азауаг
10
Азауаг
40
Эпалле
11
Шестак
29
Дедич
29
Дедич
11
Шестак
90
Холтби
7
Фрайер
7
Фрайер
90
Холтби
3
Осорио
8
Кузманович
8
Кузманович
3
Осорио
19
Марика
20
Шибер
20
Шибер
19
Марика
Остались в запасе
Бохум
Штутгарт
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Бохум - Штутгарт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Рурштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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