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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Бавария
Бохум - Бавария: обзор матча 12 декабря 2009
Бохум
12.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 5
Завершен
Бавария
75'
К. Фукс
24'
М. Гомес
35'
М. Маврай (АГ)
42'
И. Олич
50'
И. Олич
56'
Д. Праньич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Бавария
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Д. Эпалле
️️️️
С. Шестак
Замена
В. Хашемян
️️️️
З. Дедич
ГОЛ! 1:5!
К. Фукс
Замена
Брено
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
А. Роббен
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 0:5!
Д. Праньич
Пас отдал
Ф. Лам
ГОЛ! 0:4!
И. Олич
Пас отдал
Х. Бадштубер
Желтая карточка
М. Азауаг
ГОЛ! 0:3!
И. Олич
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Азауаг
️️️️
П. Фрайер
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Маврай
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
3
Мергим Маврай
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЛП
11
Станислав Шестак
ЦП
6
Марк Пферцель
ЦП
29
Златко Дедич
ПП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
21
Вахид Хашемян
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
4-4-2
29
Хеерваген
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
2
Конча
5
Дабровски
11
Шестак
6
Пферцель
29
Дедич
37
Прокоп
7
Фрайер
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
2
Демичелис
31
Швайнштайгер
32
Праньич
6
ван Боммел
40
Олич
27
Гомес
13
Мюллер
7
Фрайер
10
Азауаг
10
Азауаг
7
Фрайер
29
Дедич
21
Хашемян
21
Хашемян
29
Дедич
11
Шестак
40
Эпалле
40
Эпалле
11
Шестак
5
ван Бюйтен
33
Брено
33
Брено
5
ван Бюйтен
13
Мюллер
44
Тимощук
44
Тимощук
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
10
Роббен
10
Роббен
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Бохум
Бавария
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
20
Деннис Гроте
ПП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
20
Деннис Гроте
ПП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Бохум - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Рурштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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