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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бохум
Фрайбург - Бохум: обзор матча 03 апреля 2010
Фрайбург
03.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
18'
П. Сиссе
23'
К. Дабровски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бохум
Желтая карточка
М. Пферцель
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Ф. Бениг
Желтая карточка
П. Фрайер
ГОЛ! 1:1!
К. Дабровски
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Томми Бекманн
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
4
Барт
5
Бучер
23
Муйджа
14
Жагер
23
Шустер
23
Флум
6
Абдессадки
0
Идриссу
61
Сиссе
3-2-2-3
29
Хеерваген
24
Яхья
28
Фукс
3
Маврай
6
Пферцель
5
Бениг
90
Холтби
5
Дабровски
29
Дедич
11
Шестак
7
Фрайер
5
Бениг
4
Йоханссон
4
Йоханссон
5
Бениг
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
Остались в запасе
Фрайбург
Бохум
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
16
Андреас Люте
ВР
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Фрайбург - Бохум
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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