Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бохум
Герта - Бохум: обзор матча 30 января 2010
Герта
30.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бохум
Желтая карточка
Ф. Хеерваген
Желтая карточка
Сисеро
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Замена
А. Вихнярек
️️️️
Т. Гекас
Замена
З. Дедич
️️️️
Р. Прокоп
Замена
В. Домовчийски
️️️️
П. Эберт
Замена
П. Фрайер
️️️️
М. Азауаг
Желтая карточка
Ф. Кринге
Желтая карточка
Р. Прокоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Сисеро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
37
Роман Прокоп
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4-3-3
33
Дробны
3
Кобиашвили
5
фон Берген
3
Фридрих
26
Пищек
20
Эберт
16
Сисеро
6
Кринге
20
Рамос
11
Раффаэл
33
Гекас
4-3-3
29
Хеерваген
2
Конча
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
10
Азауаг
5
Дабровски
10
Марич
11
Шестак
40
Эпалле
37
Прокоп
33
Гекас
18
Вихнярек
18
Вихнярек
33
Гекас
20
Эберт
19
Домовчийски
19
Домовчийски
20
Эберт
10
Азауаг
7
Фрайер
7
Фрайер
10
Азауаг
37
Прокоп
29
Дедич
29
Дедич
37
Прокоп
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
Остались в запасе
Герта
Бохум
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Герта - Бохум
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Бохум
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+