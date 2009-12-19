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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бохум
Ганновер-96 - Бохум: обзор матча 19 декабря 2009
Ганновер-96
19.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Бохум
6'
Я. Шлаудрафф
33'
Я. Шлаудрафф
51'
П. Фрайер
54'
Д. Эпалле
86'
К. Фукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бохум
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
Д. Гроте
Замена
Д. Гроте
️️️️
В. Хашемян
Замена
М. Эггиманн
️️️️
А. Брюггинк
ГОЛ! 2:3!
К. Фукс
Замена
В. Рама
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
А. Йоханссон
ГОЛ! 2:2!
Д. Эпалле
ГОЛ! 2:1!
П. Фрайер
Замена
П. Фрайер
️️️️
З. Дедич
Замена
А. Йоханссон
️️️️
С. Оно
Желтая карточка
А. Брюггинк
ГОЛ! 2:0!
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
Х. Балич
16'
ГОЛ! 1:0!
Я. Шлаудрафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
4-4-2
25
Фромловиц
15
Джакпа
5
Хагги
19
Шульц
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
5
Балич
17
Брюггинк
9
Ханке
13
Шлаудрафф
4-1-5
29
Хеерваген
2
Конча
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
5
Дабровски
40
Эпалле
44
Оно
21
Хашемян
29
Дедич
37
Прокоп
18
Пинту
19
Рама
19
Рама
18
Пинту
17
Брюггинк
5
Эггиманн
5
Эггиманн
17
Брюггинк
21
Хашемян
20
Гроте
20
Гроте
21
Хашемян
29
Дедич
7
Фрайер
7
Фрайер
29
Дедич
44
Оно
4
Йоханссон
4
Йоханссон
44
Оно
Остались в запасе
Ганновер-96
Бохум
41
Хенрик Эрнст
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
41
Хенрик Эрнст
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Ганновер-96 - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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