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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия Д
Бохум - Боруссия Д: обзор матча 13 марта 2010
Бохум
13.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
53'
Л. Холтби
18'
С. Кель
27'
М. Зидан
74'
Л. Барриос
77'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Боруссия Д
Замена
В. Хашемян
️️️️
С. Шестак
Замена
Ю. Кох
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 1:4!
Л. Барриос
ГОЛ! 1:3!
Л. Барриос
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
Н. Шахин
ГОЛ! 1:2!
Л. Холтби
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Д. Эпалле
Замена
М. Азауаг
️️️️
П. Фрайер
Красная карточка
М. Марич
Желтая карточка
Я. Блащиковски
ГОЛ! 0:2!
М. Зидан
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Кель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
29
Златко Дедич
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Боруссия Д
40
Марсель Хеттекке
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-3
29
Хеерваген
28
Фукс
2
Конча
4
Мальтриц
24
Яхья
5
Дабровски
10
Марич
90
Холтби
40
Эпалле
7
Фрайер
11
Шестак
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
22
Овомойела
28
Сантана
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Зидан
10
Барриос
7
Фрайер
10
Азауаг
10
Азауаг
7
Фрайер
11
Шестак
21
Хашемян
21
Хашемян
11
Шестак
40
Эпалле
4
Йоханссон
4
Йоханссон
40
Эпалле
Вальдес
22
Кох
22
Кох
Вальдес
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
16
Блащиковски
16
Вальдес
16
Вальдес
16
Блащиковски
Остались в запасе
Бохум
Боруссия Д
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
40
Марсель Хеттекке
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
29
Златко Дедич
ЦФ
Остались в запасе
40
Марсель Хеттекке
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бохум - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рурштадион
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