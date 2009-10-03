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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вольфсбург
Бохум - Вольфсбург: обзор матча 03 октября 2009
Бохум
03.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
53'
В. Хашемян
75'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Вольфсбург
Замена
М. Маврай
️️️️
М. Азауаг
Замена
М. Конча
️️️️
М. Пферцель
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Д. Эпалле
Замена
К. Зиани
️️️️
М. Хасебе
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Вторая желтая
С. Оно
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Яхья
ГОЛ! 1:0!
В. Хашемян
Замена
О. Мартинс
️️️️
Графите
Желтая карточка
С. Оно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
13
Данни Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
44
Синджи Оно
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Бохум
31
Рене Ренно
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
9
Миркан Айдын
ЦП
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-2-4
16
Люте
13
Фукс
6
Пферцель
4
Мальтриц
24
Яхья
5
Дабровски
10
Азауаг
44
Оно
40
Эпалле
21
Хашемян
7
Фрайер
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
20
Кошта
39
Мадлунг
27
Ритер
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
10
Азауаг
3
Маврай
3
Маврай
10
Азауаг
6
Пферцель
2
Конча
2
Конча
6
Пферцель
40
Эпалле
4
Йоханссон
4
Йоханссон
40
Эпалле
20
Хасебе
15
Зиани
15
Зиани
20
Хасебе
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
23
Графите
9
Мартинс
9
Мартинс
23
Графите
Остались в запасе
Бохум
Вольфсбург
9
Миркан Айдын
ЦП
31
Рене Ренно
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
9
Миркан Айдын
ЦП
31
Рене Ренно
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
29
Златко Дедич
ЦФ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Бохум - Вольфсбург
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рурштадион
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