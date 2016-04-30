Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Фердинанд - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1985 (41), Лондон
#35 | Защитник
186 см | 75 кг
Англия | Сэйнт Лусиа
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 2
30.04.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.04.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
1 : 2
19.04.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
3 : 2
16.04.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
2 : 1
05.04.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Рединг
1 : 1
19.03.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Брайтон
1 : 0
15.03.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Рединг
2 : 2
05.03.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Чарльтон
3 : 4
27.02.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Рединг
1 : 0
23.02.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Рединг
0 : 0
13.02.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
0 : 0
06.02.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
02.02.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
1 : 1
23.01.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
16.01.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
1 : 1
12.01.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Рединг
1 : 0
02.01.2016
Бристоль Сити
31' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Халл Сити
2 : 1
16.12.2015
Рединг
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Престон
1 : 0
12.12.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 1
03.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
28.11.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Кардифф
2 : 0
07.11.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
2 : 2
03.11.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
1 : 1
31.10.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
5 : 1
11.09.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
1 : 3
29.08.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
0 : 0
22.08.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
19.08.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рединг
0 : 0
16.08.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
08.08.2015
Рединг
Был в запасе
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+