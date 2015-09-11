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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ипсвич Таун
Рединг - Ипсвич Таун: обзор матча 11 сентября 2015
Рединг
11.09.2015, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
5 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
7'
О. Са
14'
О. Са
49'
М. Выдра
63'
О. Са
87'
О. Норвуд
11'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ипсвич Таун
90'
+2
Желтая карточка
Й. Кнудсен
ГОЛ! 5:1!
О. Норвуд
Пас отдал
Л. Пиазон
87'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
О. Са
82'
Замена
О. Джон
️️️️
Н. Блекмэн
78'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
М. Выдра
77'
66'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Питман
66'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 4:1!
О. Са
Пас отдал
Н. Блекмэн
63'
ГОЛ! 3:1!
М. Выдра
49'
40'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
36'
Желтая карточка
К. Скьюз
32'
Желтая карточка
Л. Чамберс
ГОЛ! 2:1!
О. Са
Пас отдал
Н. Блекмэн
14'
11'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сирс
ГОЛ! 1:0!
О. Са
Пас отдал
Н. Блекмэн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
3-4-3
31
Бонд
5
МакШейн
35
Фердинанд
2
Гантер
23
Куинн
10
Норвуд
21
Обита
36
Тшибола
9
Блекмэн
11
Выдра
70
Са
4-2-1-3
1
Геркен
15
Смит
3
Кнудсен
6
Берра
4
Чамберс
22
Дуглас
8
Скьюз
10
Фрейзер
20
Сирс
17
МакГолдрик
11
Питман
11
Выдра
12
Пиазон
12
Пиазон
11
Выдра
9
Блекмэн
15
Джон
15
Джон
9
Блекмэн
70
Са
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
70
Са
10
Фрейзер
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
11
Питман
9
Мерфи
9
Мерфи
11
Питман
Остались в запасе
Рединг
Ипсвич Таун
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Рединг - Ипсвич Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Мадейски
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