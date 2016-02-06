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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Вулверхэмптон
Рединг - Вулверхэмптон: обзор матча 06 февраля 2016
Рединг
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Вулверхэмптон
Желтая карточка
П. МакШейн
84'
79'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Р. ван Ла Парра
70'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Замена
О. Джон
️️️️
Г. МакКлири
59'
20'
Желтая карточка
К. Коди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
3-3-4
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
2
Гантер
5
Купер
21
Обита
19
Уильямс
10
Норвуд
29
Керморган
4
Робсон-Кану
11
Выдра
12
МакКлири
3-2-4-1
1
Икеме
2
Йорфа
23
Батт
2
Доэрти
15
Коди
6
Эбанкс-Лэнделл
3
ван Ла Парра
29
МакДональд
6
Сэйвилл
17
Хенри
16
Сигурдарсон
12
МакКлири
15
Джон
15
Джон
12
МакКлири
3
ван Ла Парра
14
Бирн
14
Бирн
3
ван Ла Парра
Остались в запасе
Рединг
Вулверхэмптон
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
1
Аарон МакКари
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Рединг - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Мадейски
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