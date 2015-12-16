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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Рединг
Халл Сити - Рединг: обзор матча 16 декабря 2015
Халл Сити
16.12.2015, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
62'
А. Эрнандес
90'
Д. Ливермор
29'
Н. Блекмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Рединг
ГОЛ! 2:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
А. Диоманде
90'
Замена
А. Диоманде
️️️️
А. Эрнандес
83'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Ч. Акпом
78'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
С. Клукас
77'
75'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Г. МакКлири
70'
Желтая карточка
Д. Бонд
65'
Замена
Д. Купер
️️️️
А. Фердинанд
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
62'
52'
Замена
Алекс
️️️️
Э. Тэйлор
Желтая карточка
Д. Ливермор
45'
+1
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Блекмэн
Пас отдал
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кул
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
8
Алекс
АП
12
Лукас Пиазон
АП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
5
Магуайр
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
6
Клукас
7
Мейлер
29
Акпом
11
Эрнандес
3-2-2-3
31
Бонд
3
Тэйлор
5
МакШейн
35
Фердинанд
2
Гантер
6
Гектор
19
Уильямс
10
Норвуд
11
Выдра
9
Блекмэн
12
МакКлири
6
Клукас
15
Мэлони
15
Мэлони
6
Клукас
29
Акпом
23
Снодграсс
23
Снодграсс
29
Акпом
11
Эрнандес
25
Диоманде
25
Диоманде
11
Эрнандес
3
Тэйлор
8
Алекс
8
Алекс
3
Тэйлор
35
Фердинанд
5
Купер
5
Купер
35
Фердинанд
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
Остались в запасе
Халл Сити
Рединг
17
Элдин Якупович
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
26
Али Аль-Хабси
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Мартин Кул
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Мартин Кул
Статистика матча Халл Сити - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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