Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Рединг
Ноттингем Форест - Рединг: обзор матча 28 ноября 2015
Ноттингем Форест
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
20'
К. О'Грэди
31'
Н. Оливейра
49'
Н. Оливейра
14'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Рединг
Желтая карточка
Д. Воган
90'
+6
89'
Желтая карточка
О. Джон
Замена
Л. Троттер
️️️️
К. О'Грэди
89'
86'
Желтая карточка
Д. Уильямс
85'
Замена
Р. Либурд
️️️️
П. МакШейн
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Р. Мендес
79'
70'
Замена
П. Уртадо
️️️️
О. Са
70'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Пиазон
Замена
К. Уилсон
️️️️
Н. Оливейра
69'
Вторая желтая
Д. Хоббс
66'
54'
Желтая карточка
М. Гектор
ГОЛ! 3:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
К. О'Грэди
49'
Желтая карточка
Д. Хоббс
42'
ГОЛ! 2:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Р. Мендес
31'
ГОЛ! 1:1!
К. О'Грэди
Пас отдал
Р. Мендес
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Выдра
Пас отдал
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
41
Роуэн Либурд
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
2
Личай
5
Миллс
14
Хоббс
15
Пинильос
23
Осборн
23
Лэнсбери
8
Воган
8
О'Грэди
7
Оливейра
20
Мендес
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
3
Тэйлор
6
Гектор
5
МакШейн
2
Гантер
10
Норвуд
19
Уильямс
12
Пиазон
9
Блекмэн
70
Са
11
Выдра
20
Мендес
28
Мансьенн
28
Мансьенн
20
Мендес
7
Оливейра
6
Уилсон
6
Уилсон
7
Оливейра
8
О'Грэди
17
Троттер
17
Троттер
8
О'Грэди
5
МакШейн
41
Либурд
41
Либурд
5
МакШейн
70
Са
16
Уртадо
16
Уртадо
70
Са
12
Пиазон
15
Джон
15
Джон
12
Пиазон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Рединг
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Джордж Грант
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Ноттингем Форест - Рединг
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Рединг
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+