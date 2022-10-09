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Мэнсфилд Таун
Дом Дуайер
Статистика
€ 50 тыс
Дом Дуайер - статистика
Мэнсфилд Таун
30 июля 1990 (36)
#14 | Нападающий
176 см
США
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США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
21
3
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
09.10.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 46'
США. МЛС, 44 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
17.09.2022
Филадельфия Юнион
1' - 67'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
0 : 1
15.09.2022
Атланта Юнайтед
1' - 56'
50'
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
11.09.2022
Торонто
1' - 68'
США. МЛС, 40 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
01.09.2022
Атланта Юнайтед
75' - 90'
83'
США. МЛС, 39 тур
Атланта Юнайтед
3 : 2
28.08.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Коламбус
2 : 2
22.08.2022
Атланта Юнайтед
75' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
18.08.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
64' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
2 : 2
14.08.2022
Атланта Юнайтед
69' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
06.08.2022
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
0 : 0
31.07.2022
Атланта Юнайтед
81' - 90'
90'
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
25.07.2022
Атланта Юнайтед
59' - 90'
77'
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
17.07.2022
Орландо Сити
74' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
14.07.2022
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Атланта Юнайтед
0 : 3
10.07.2022
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
04.07.2022
Атланта Юнайтед
84' - 90'
86'
США. МЛС, 22 тур
Торонто
2 : 1
26.06.2022
Атланта Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
19.06.2022
Интер Майами
75' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нэшвилл
2 : 2
22.05.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
15.05.2022
Нью-Инглэнд Революшн
85' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
08.05.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
17.04.2022
Цинциннати
80' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 0
10.04.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
3 : 3
19.03.2022
Монреаль
64' - 67'
67'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
13.03.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
3 : 0
06.03.2022
Атланта Юнайтед
72' - 90'
89'
США. МЛС, 2 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
27.02.2022
Канзаc Сити
26' - 90'
45'
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