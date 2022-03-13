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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Шарлотт
Атланта Юнайтед - Шарлотт: обзор матча 13 марта 2022
Атланта Юнайтед
13.03.2022, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 5 тур
2 : 1
Завершен
Шарлотт
59'
Д. Мартинес (П)
90+6'
Д. Малрейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Шарлотт
ГОЛ! 2:0!
Д. Малрейни
Пас отдал
М. Морено
90'
+6
Желтая карточка
О. Алонсо
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
87'
84'
Желтая карточка
Д. Риос
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Р. Эрнандес
83'
76'
Желтая карточка
Б. Бронико
69'
Замена
Д. Риос
️️️️
К. Свидерски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мартинес
59'
Замена
М. Морено
️️️️
А. Сейдич
56'
Замена
Т. Алмада
️️️️
Т. Вольфф
56'
47'
Замена
Х. Аффул
️️️️
O. McKinze Gaines II.
36'
Желтая карточка
А. Франко
30'
Желтая карточка
C. Ortíz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
15
Алан Франко
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
59
Christian Ortíz
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
2-2-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
15
Гутман
14
Сейдич
6
Алонсо
5
Россетто
16
Вольфф
77
Мартинес
6
Кэмпбелл
11
Леннон
3-2-2-3
1
Калина
4
Макун
24
Линдси
13
Бронико
16
28
Фукс
21
Франко
16
Бендер
28
Свидерски
14
59
16
Вольфф
23
Алмада
23
Алмада
16
Вольфф
14
Сейдич
10
Морено
10
Морено
14
Сейдич
12
Эрнандес
11
Малрейни
11
Малрейни
12
Эрнандес
14
25
Аффул
25
Аффул
14
28
Свидерски
14
Риос
14
Риос
28
Свидерски
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Шарлотт
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Дом Дуайер
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Дом Дуайер
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Jan Sobociński
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
0
A. Walkes
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Шарлотт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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