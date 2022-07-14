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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 14 июля 2022
Атланта Юнайтед
14.07.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 27 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
7'
Р. Сиснерос
33'
Р. Сиснерос
37'
J. Kappelhof
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
М. Морено
90'
+3
Замена
С. Соса
️️️️
А. Сейдич
82'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Сиснерос
77'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Т. Алмада
71'
68'
Замена
К. Каблан
️️️️
Э. Броди
68'
Замена
Б. Идальго
️️️️
Д. Мерам
63'
Замена
М. Чанг
️️️️
Т. Шмитт
56'
Желтая карточка
N. Besler
46'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
П. Руис
44'
Желтая карточка
Э. Холт
37'
ГОЛ! 2:1!
J. Kappelhof
ГОЛ! 2:0!
Р. Сиснерос
Пас отдал
М. Россетто
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сиснерос
Пас отдал
Т. Алмада
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
2-2-1-5
12
Уайли
44
Пурата
14
Макфадден
14
Сейдич
23
Алмада
15
Франко
18
Сиснерос
10
Морено
5
Россетто
6
Кэмпбелл
3-4-3
18
МакМат
22
Эррера
4
3
Шмитт
17
Руис
22
Мерам
10
Луна
13
3
Броди
20
Холт
28
23
Алмада
5
Ибарра
5
Ибарра
23
Алмада
14
Сейдич
5
Соса
5
Соса
14
Сейдич
18
Сиснерос
77
Мартинес
77
Мартинес
18
Сиснерос
3
Броди
22
Каблан
22
Каблан
3
Броди
17
Руис
19
19
17
Руис
22
Мерам
19
Идальго
19
Идальго
22
Мерам
3
Шмитт
16
Чанг
16
Чанг
3
Шмитт
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
24
Tomas Gomez
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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