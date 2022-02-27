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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Канзаc Сити
Атланта Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 27 февраля 2022
Атланта Юнайтед
27.02.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 2 тур
3 : 1
Завершен
Канзаc Сити
20'
Л. Араухо
45+3'
Д. Дуайер
85'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Канзаc Сити
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шаллой
Пас отдал
А. Фонтас
80'
Желтая карточка
А. Фонтас
77'
Замена
М. Ционис
️️️️
J. Mauri
Замена
М. Морено
️️️️
А. Сейдич
75'
66'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
Б. Леннон
️️️️
Т. Вольфф
63'
58'
Желтая карточка
J. Mauri
50'
Замена
J. Mauri
️️️️
О. Росель
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуайер
Пас отдал
Д. Мартинес
45'
+3
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Л. Араухо
26'
Желтая карточка
Э. Гутман
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
20'
Желтая карточка
О. Алонсо
11'
Желтая карточка
М. Робинсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Дом Дуайер
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
24
José Mauri
ЦП
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
3-2-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
15
Гутман
14
Сейдич
6
Алонсо
6
Кэмпбелл
16
Вольфф
7
Араухо
5
Россетто
77
Мартинес
2-2-5
29
8
77
Изима-Мирен
15
Эспиноза
54
3
Фонтас
11
77
Расселл
16
Росель
22
7
Араухо
14
Дуайер
14
Дуайер
7
Араухо
16
Вольфф
11
Леннон
11
Леннон
16
Вольфф
14
Сейдич
10
Морено
10
Морено
14
Сейдич
16
Росель
24
24
16
Росель
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
10
Ционис
10
Ционис
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Канзаc Сити
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Канзаc Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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