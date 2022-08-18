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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 18 августа 2022
Атланта Юнайтед
18.08.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 36 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
90+5'
Д. Мартинес
11'
Л. Морган
15'
Д. Толкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 1:2!
Д. Мартинес
90'
+5
87'
Желтая карточка
К. Мигел
Замена
А. Сейдич
️️️️
С. Соса
85'
81'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
81'
Замена
Д. Неалис
️️️️
А. Лонг
Желтая карточка
Э. Гутман
80'
68'
Замена
К. Харпер
️️️️
Лукиньяс
66'
Желтая карточка
П. Климала
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Уайли
64'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Р. Сиснерос
64'
53'
Замена
А. Рейес
️️️️
Д. Йервуд
Замена
Э. Гутман
️️️️
Р. Эрнандес
46'
Замена
Б. Леннон
️️️️
М. Морено
46'
45'
+4
Желтая карточка
К. Данкан
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Толкин
Пас отдал
К. Кассерес
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
5
Сантьяго Соса
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
3-1-5
12
Эрнандес
44
Пурата
12
Уайли
23
Алмада
7
Араухо
77
Мартинес
18
Сиснерос
10
Морено
15
Франко
3-3-1-3
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
3
Данкан
23
Кассерес
24
Эдельман
90
Морган
82
Лукиньяс
9
Климала
47
Толкин
16
Йервуд
12
Эрнандес
15
Гутман
15
Гутман
12
Эрнандес
10
Морено
11
Леннон
11
Леннон
10
Морено
5
Соса
14
Сейдич
14
Сейдич
5
Соса
18
Сиснерос
14
Дуайер
14
Дуайер
18
Сиснерос
12
Уайли
7
Москера
7
Москера
12
Уайли
33
Лонг
12
Неалис
12
Неалис
33
Лонг
16
Йервуд
15
Рейес
15
Рейес
16
Йервуд
82
Лукиньяс
17
Харпер
17
Харпер
82
Лукиньяс
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Raúl Gudiño
ВР
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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