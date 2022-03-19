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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Монреаль
Атланта Юнайтед - Монреаль: обзор матча 19 марта 2022
Атланта Юнайтед
19.03.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, 5 тур
3 : 3
Завершен
Монреаль
6'
Д. Мартинес
86'
Т. Алмада
90+3'
Б. Леннон
28'
Д. Михайлович
37'
И. Коне
42'
Р. Киото (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Монреаль
90'
+6
Желтая карточка
А. Джонстон
Желтая карточка
С. Соса
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Б. Леннон
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Камачо
ГОЛ! 2:3!
Т. Алмада
86'
84'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Х. Торрес
82'
Желтая карточка
M. Miljevic
79'
Замена
R. Zouhir
️️️️
И. Коне
Замена
С. Соса
️️️️
М. Россетто
79'
79'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Д. Михайлович
79'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
Л. Лаппалайнен
72'
Желтая карточка
Л. Лаппалайнен
Красная карточка
Д. Дуайер
67'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
М. Морено
64'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
А. Франко
46'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Р. Эрнандес
46'
Замена
Т. Алмада
️️️️
Т. Вольфф
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Киото
37'
ГОЛ! 1:2!
И. Коне
31'
Желтая карточка
Р. Киото
31'
Желтая карточка
К. Миллер
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Михайлович
Пас отдал
И. Коне
10'
Желтая карточка
И. Коне
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
6'
Желтая карточка
Э. Гутман
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
11
Брукс Леннон
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
9
Ромель Киото
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
3-1-5
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
15
Гутман
6
Алонсо
5
Россетто
77
Мартинес
16
Вольфф
10
Морено
15
Франко
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
99
Торрес
8
Коне
2
Ваньяма
10
Михайлович
26
Лаппалайнен
2
Джонстон
4
Камачо
2
Ватерман
9
Киото
16
Вольфф
23
Алмада
23
Алмада
16
Вольфф
10
Морено
14
Дуайер
14
Дуайер
10
Морено
12
Эрнандес
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
12
Эрнандес
15
Франко
11
Малрейни
11
Малрейни
15
Франко
5
Россетто
5
Соса
5
Соса
5
Россетто
26
Лаппалайнен
15
Торкелссон
15
Торкелссон
26
Лаппалайнен
8
Коне
44
44
8
Коне
99
Торрес
2
2
99
Торрес
10
Михайлович
10
10
10
Михайлович
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Монреаль
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Атланта Юнайтед - Монреаль
2
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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