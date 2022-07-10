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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Остин
Атланта Юнайтед - Остин: обзор матча 10 июля 2022
Атланта Юнайтед
10.07.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 26 тур
0 : 3
Завершен
Остин
9'
F. Martins
17'
E. Finlay
57'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Остин
Замена
С. Соса
️️️️
М. Россетто
82'
80'
Замена
J. Romaña
️️️️
Х. Касканте
75'
Замена
Д. Страуд
️️️️
Д. Факундес
70'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
Ф. Ибарра
67'
57'
ГОЛ! 0:3!
С. Дриусси
49'
Замена
М. Уррути
️️️️
D. Hoesen
48'
Замена
С. Дриусси
️️️️
О. Вольф
Замена
М. Морено
️️️️
Р. Сиснерос
46'
42'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Желтая карточка
Л. Араухо
25'
17'
ГОЛ! 0:2!
E. Finlay
9'
ГОЛ! 0:1!
F. Martins
Пас отдал
E. Finlay
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остин
1
Brad Stuver
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
1-1-1-5
12
Уайли
14
Макфадден
23
Алмада
5
Россетто
15
Франко
6
Кэмпбелл
5
Ибарра
7
Араухо
3-4-3
1
28
Габриэльсен
18
Касканте
24
4
Ринг
33
Вольф
13
8
17
Галлахер
77
Факундес
9
5
Ибарра
44
Пурата
44
Пурата
5
Ибарра
18
Сиснерос
10
Морено
10
Морено
18
Сиснерос
5
Россетто
5
Соса
5
Соса
5
Россетто
33
Вольф
9
Дриусси
9
Дриусси
33
Вольф
18
Касканте
14
14
18
Касканте
77
Факундес
8
Страуд
8
Страуд
77
Факундес
13
17
Редес
17
Редес
13
9
37
Уррути
37
Уррути
9
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Остин
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Атланта Юнайтед - Остин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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