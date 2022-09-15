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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Орландо Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2022
Орландо Сити
15.09.2022, четверг, 01:00
США. МЛС, 44 тур
0 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
72'
Т. Алмада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Атланта Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Э. Москера
87'
Замена
Р. Сиснерос
️️️️
Л. Араухо
87'
Замена
К. Уайли
️️️️
Т. Алмада
78'
Желтая карточка
Л. Араухо
Замена
Т. Акинделе
️️️️
И. Ангуло
75'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Ж. Урсо
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алмада
Пас отдал
Э. Гутман
67'
Замена
Э. Москера
️️️️
Б. Леннон
Замена
А. Переа
️️️️
У. Картахена
65'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Э. Кара
58'
Замена
Руан
️️️️
К. Смит
58'
57'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
56'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Дуайер
50'
Желтая карточка
Д. Дуайер
Желтая карточка
У. Картахена
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
13
Руан
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
21
Шлегель
24
Смит
10
Перейра
16
Картахена
30
Урсо
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
4-1-1-4
1
11
Леннон
12
Эрнандес
15
Гутман
44
Пурата
14
Сейдич
23
Алмада
15
Франко
5
Соса
14
Дуайер
7
Араухо
24
Смит
13
Руан
13
Руан
24
Смит
16
Картахена
8
Переа
8
Переа
16
Картахена
9
Кара
91
Мичел
91
Мичел
9
Кара
30
Урсо
11
Малрейни
11
Малрейни
30
Урсо
77
Ангуло
13
Акинделе
13
Акинделе
77
Ангуло
23
Алмада
12
Уайли
12
Уайли
23
Алмада
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
11
Леннон
7
Москера
7
Москера
11
Леннон
7
Араухо
18
Сиснерос
18
Сиснерос
7
Араухо
14
Дуайер
77
Мартинес
77
Мартинес
14
Дуайер
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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