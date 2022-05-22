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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Атланта Юнайтед
Нэшвилл - Атланта Юнайтед: обзор матча 22 мая 2022
Нэшвилл
22.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 18 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дакс МакКарти
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Атланта Юнайтед
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
4-4-2
1
2
Ловиц
4
15
Миллер
25
Циммерман
19
Мьюил
10
Мухтар
20
Годой
54
27
9
Сапонг
2-1-5
1
11
Леннон
15
Гутман
23
Алмада
3
10
Морено
5
Россетто
5
Ибарра
7
Араухо
Остались в запасе
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дакс МакКарти
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дакс МакКарти
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нэшвилл - Атланта Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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