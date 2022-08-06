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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Сиэтл
Атланта Юнайтед - Сиэтл: обзор матча 06 августа 2022
Атланта Юнайтед
06.08.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 33 тур
2 : 1
Завершен
Сиэтл
23'
Р. Сиснерос
90+4'
Э. Гутман
68'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Сиэтл
ГОЛ! 2:1!
Э. Гутман
Пас отдал
М. Морено
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Н. Лодейро
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
89'
89'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
А. Русняк
82'
Желтая карточка
А. Рольдан
Замена
Э. Гутман
️️️️
С. Соса
81'
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Рольдан
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Р. Сиснерос
65'
55'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
W. Bruin
Замена
М. Морено
️️️️
М. Россетто
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сиснерос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
2-1-1-5
44
Пурата
12
Уайли
14
Макфадден
23
Алмада
7
Араухо
18
Сиснерос
5
Россетто
5
Соса
15
Франко
4-3-1-2
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
7
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
13
Моррис
29
7
Чу
5
Соса
15
Гутман
15
Гутман
5
Соса
18
Сиснерос
5
Ибарра
5
Ибарра
18
Сиснерос
5
Россетто
10
Морено
10
Морено
5
Россетто
29
9
Руидиас
9
Руидиас
29
11
Русняк
12
Атенсио
12
Атенсио
11
Русняк
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Сиэтл
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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