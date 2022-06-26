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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Атланта Юнайтед
Торонто - Атланта Юнайтед: обзор матча 26 июня 2022
Торонто
26.06.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
8'
Д. Осорио
78'
Р. Призо-Мбонге
57'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Атланта Юнайтед
Замена
S. O'Neill
️️️️
A. Akinola
86'
82'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Л. Араухо
82'
Замена
А. Сейдич
️️️️
E. Hyndman
ГОЛ! 2:1!
Р. Призо-Мбонге
78'
70'
Желтая карточка
Л. Араухо
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Л. Петрассо
67'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Х. Хименес
67'
64'
Замена
М. Россетто
️️️️
Ф. Ибарра
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Д. Осорио
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Араухо
Пас отдал
Ф. Ибарра
54'
Желтая карточка
М. Морено
Желтая карточка
К. Сальседо
52'
Желтая карточка
Д. Нельсон
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Осорио
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
10
Марселино Морено
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
3-3-4
31
Вестберг
13
Петрассо
13
Сальседо
17
Мавинга
33
Томпсон
8
Посуэло
21
Осорио
9
4
26
Нельсон
9
Хименес
2-5
11
Леннон
12
Уайли
16
34
Риос Ново
15
Франко
6
Кэмпбелл
5
Ибарра
9
40
40
9
21
Осорио
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
21
Осорио
13
Петрассо
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
13
Петрассо
9
Хименес
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
9
Хименес
16
14
Сейдич
14
Сейдич
16
5
Ибарра
5
Россетто
5
Россетто
5
Ибарра
7
Араухо
14
Дуайер
14
Дуайер
7
Араухо
Остались в запасе
Торонто
Атланта Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Торонто - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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