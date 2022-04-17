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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Цинциннати
Атланта Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 17 апреля 2022
Атланта Юнайтед
17.04.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 9 тур
0 : 0
Завершен
Цинциннати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Цинциннати
Замена
Д. Малрейни
️️️️
С. Соса
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
84'
82'
Замена
Н. Марканич
️️️️
Л. Акоста
82'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Бреннер
Замена
E. Hyndman
️️️️
А. Сейдич
80'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Р. Сиснерос
80'
77'
Вторая желтая
Н. Хагглунд
Замена
Л. Араухо
️️️️
К. Уайли
74'
74'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
Замена
B. Shuttleworth
️️️️
Б. Гьюзан
73'
65'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
R. Gaddis
Пенальти не реализован!
М. Морено
63'
45'
Желтая карточка
Y. Kubo
44'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
Желтая карточка
А. Сейдич
42'
Желтая карточка
Т. Алмада
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Цинциннати
14
Джон Нельсон
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
3-2-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
12
Уайли
15
Гутман
14
Сейдич
23
Алмада
11
Леннон
18
Сиснерос
10
Морено
5
Соса
6
Кэмпбелл
4-1-5
1
32
Мерфи
6
Блэкетт
28
4
Хагглунд
8
Морено
7
9
Васкес
14
Баджи
20
Бреннер
32
Акоста
1
Гьюзан
1
1
1
Гьюзан
18
Сиснерос
14
Дуайер
14
Дуайер
18
Сиснерос
5
Соса
11
Малрейни
11
Малрейни
5
Соса
14
Сейдич
16
16
14
Сейдич
12
Уайли
7
Араухо
7
Араухо
12
Уайли
28
14
Нельсон
14
Нельсон
28
20
Бреннер
22
Барреаль
22
Барреаль
20
Бреннер
7
4
4
7
32
Акоста
17
Марканич
17
Марканич
32
Акоста
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Цинциннати
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Остались в запасе
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Атланта Юнайтед - Цинциннати
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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