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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 15 мая 2022
Атланта Юнайтед
15.05.2022, воскресенье, 20:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
15'
Т. Алмада
63'
Л. Араухо
30'
А. Букса
55'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+3
Желтая карточка
М. Полстер
90'
+1
Замена
J. Rennicks
️️️️
T. McNamara
87'
Желтая карточка
T. McNamara
Замена
Д. Дуайер
️️️️
М. Россетто
85'
79'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
С. Ллетгет
Замена
E. Hyndman
️️️️
Р. Сиснерос
71'
Желтая карточка
Э. Гутман
68'
64'
Замена
M.
️️️️
E. Boateng
ГОЛ! 2:2!
Л. Араухо
63'
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Букса
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Букса
Пас отдал
К. Хиль
ГОЛ! 1:0!
Т. Алмада
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
ЦП
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
2-1-5
1
15
Гутман
11
Леннон
23
Алмада
5
Ибарра
15
Франко
3
5
Россетто
7
Араухо
4-1-5
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
30
Тернер
16
Букса
24
26
8
Ллетгет
18
Сиснерос
16
16
18
Сиснерос
5
Россетто
14
Дуайер
14
Дуайер
5
Россетто
8
Ллетгет
9
Траустасон
9
Траустасон
8
Ллетгет
26
9
9
26
24
13
13
24
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
Остались в запасе
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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