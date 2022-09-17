Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 17 сентября 2022
Атланта Юнайтед
17.09.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 44 тур
0 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
87'
Замена
К. Донован
️️️️
М. Уре
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Сейдич
77'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Эрнандес
77'
76'
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
72'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Э. Москера
️️️️
Л. Араухо
68'
Замена
Р. Сиснерос
️️️️
Д. Дуайер
67'
67'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
61'
Желтая карточка
А. Сейдич
49'
11'
Желтая карточка
Х. Карранца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
14
Дом Дуайер
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
12
Калеб Уайли
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
4-1-1-4
1
12
Эрнандес
44
Пурата
15
Гутман
11
Леннон
14
Сейдич
23
Алмада
14
Дуайер
7
Араухо
5
Соса
15
Франко
4-1-1-4
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
16
Газдаг
17
Уре
7
МакГлинн
18
Флеч
9
Карранца
12
Эрнандес
77
Мартинес
77
Мартинес
12
Эрнандес
7
Араухо
7
Москера
7
Москера
7
Араухо
14
Сейдич
5
Россетто
5
Россетто
14
Сейдич
14
Дуайер
18
Сиснерос
18
Сиснерос
14
Дуайер
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
17
Уре
25
Донован
25
Донован
17
Уре
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
12
Калеб Уайли
ЦЗ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
12
Калеб Уайли
ЦЗ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+