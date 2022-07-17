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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Атланта Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 17 июля 2022
Атланта Юнайтед
17.07.2022, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 29 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
71'
Х. Хосе Пурата
10'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Орландо Сити
90'
+1
Желтая карточка
Руан
Желтая карточка
Л. Араухо
90'
85'
Замена
Пато
️️️️
М. Перейра
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Р. Сиснерос
74'
73'
Желтая карточка
Б. Мичел
ГОЛ! 1:1!
Х. Хосе Пурата
Пас отдал
Т. Алмада
71'
69'
Желтая карточка
М. Перейра
68'
Замена
А. Карлос
️️️️
К. Смит
68'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Т. Алмада
️️️️
А. Сейдич
60'
56'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Д. Малрейни
55'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Э. Кара
Желтая карточка
А. Сейдич
45'
+1
36'
Желтая карточка
Ж. Урсо
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
10
Марселино Морено
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
14
Дом Дуайер
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
2-2-5
44
Пурата
12
Уайли
14
Макфадден
14
Сейдич
6
Кэмпбелл
18
Сиснерос
5
Россетто
7
Араухо
15
Франко
4-3-1-2
1
Галлезе
24
Смит
21
Шлегель
6
Янссон
13
Руан
10
Перейра
30
Урсо
5
Араухо
11
Торрес
11
Малрейни
9
Кара
14
Сейдич
23
Алмада
23
Алмада
14
Сейдич
18
Сиснерос
14
Дуайер
14
Дуайер
18
Сиснерос
24
Смит
3
Карлос
3
Карлос
24
Смит
11
Торрес
8
Переа
8
Переа
11
Торрес
11
Малрейни
91
Мичел
91
Мичел
11
Малрейни
10
Перейра
12
Пато
12
Пато
10
Перейра
9
Кара
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Кара
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
32
Себастьян Мендес
ОП
99
Адам Гринвис
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
99
Адам Гринвис
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Атланта Юнайтед - Орландо Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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