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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Атланта Юнайтед
Шарлотт - Атланта Юнайтед: обзор матча 10 апреля 2022
Шарлотт
10.04.2022, воскресенье, 20:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
11'
Ж. Альсивар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлотт - Атланта Юнайтед
Замена
C. Ortíz
️️️️
К. Свидерски
89'
Желтая карточка
Д. Линдси
85'
Замена
С. Руис
️️️️
Ж. Альсивар
84'
83'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
81'
Замена
К. Уайли
️️️️
С. Соса
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Д. Риос
78'
Желтая карточка
К. Фукс
74'
Желтая карточка
Б. Бронико
74'
60'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
А. Сейдич
60'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
А. Франко
ГОЛ! 1:0!
Ж. Альсивар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
6
Жорди Альсивар
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
16
Бен Бендер
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
23
Тиаго Алмада
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
8
Серхио Руис
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Калеб Уайли
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
3-2-3-2
1
Калина
16
5
Мора
13
Бронико
28
Фукс
24
Линдси
6
Альсивар
21
Франко
16
Бендер
14
Риос
28
Свидерски
2-2-5
1
Гьюзан
15
Гутман
12
Робинсон
14
Сейдич
23
Алмада
11
Леннон
10
Морено
5
Соса
6
Кэмпбелл
15
Франко
6
Альсивар
8
Руис
8
Руис
6
Альсивар
14
Риос
14
14
14
Риос
28
Свидерски
59
59
28
Свидерски
5
Соса
12
Уайли
12
Уайли
5
Соса
14
Сейдич
11
Малрейни
11
Малрейни
14
Сейдич
15
Франко
5
Ибарра
5
Ибарра
15
Франко
Остались в запасе
Шарлотт
Атланта Юнайтед
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
3
Adam Armour
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Шарлотт - Атланта Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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