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Массимо Амброзини - статистика

Завершил карьеру
29 мая 1977 (49), Песаро
#90 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Италия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
21
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
18.05.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 4
06.05.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
60' - 90'
87'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
2 : 1
06.04.2014
Удинезе
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
30.03.2014
Фиорентина
78' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0 : 2
26.03.2014
Милан
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 1
23.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0 : 1
02.03.2014
Лацио
1' - 57'
8'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 2
24.02.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3 : 3
26.01.2014
Дженоа
1' - 55'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
0 : 3
19.01.2014
Фиорентина
72' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
12.01.2014
Фиорентина
78' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
22.12.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
1' - 79'
15'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
1' - 34'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
4 : 2
20.10.2013
Ювентус
1' - 23'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0 : 0
06.10.2013
Фиорентина
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2 : 2
30.09.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2 : 1
26.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0 : 2
22.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 1
15.09.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 5
01.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
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