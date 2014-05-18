Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Массимо Амброзини
Статистика
Массимо Амброзини - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1977 (49), Песаро
#90 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
21
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
18.05.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 4
06.05.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
60' - 90'
87'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
2 : 1
06.04.2014
Удинезе
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
30.03.2014
Фиорентина
78' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0 : 2
26.03.2014
Милан
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 1
23.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0 : 1
02.03.2014
Лацио
1' - 57'
8'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 2
24.02.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3 : 3
26.01.2014
Дженоа
1' - 55'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
0 : 3
19.01.2014
Фиорентина
72' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
12.01.2014
Фиорентина
78' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
22.12.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
1' - 79'
15'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
1' - 34'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
4 : 2
20.10.2013
Ювентус
1' - 23'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0 : 0
06.10.2013
Фиорентина
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2 : 2
30.09.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2 : 1
26.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0 : 2
22.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 1
15.09.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 5
01.09.2013
Фиорентина
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
12
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
12
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+