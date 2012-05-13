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Каха Каладзе
Статистика
Каха Каладзе - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1978 (48)
#13 | Защитник
186 см | 82 кг
Грузия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
27
0
0
7
2
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
2 : 0
13.05.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
3 : 2
29.04.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 0
25.04.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 4
22.04.2012
Сиена
53' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
11.04.2012
Чезена
1' - 46'
28'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1 : 1
07.04.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
5 : 4
01.04.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
2 : 2
25.03.2012
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1 : 0
19.03.2012
Дженоа
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 0
11.03.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2 : 2
04.03.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 2
25.02.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0 : 1
19.02.2012
Кьево
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 23 тур
Катания
4 : 0
12.02.2012
Дженоа
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
05.02.2012
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
3 : 2
29.01.2012
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6 : 1
21.12.2011
Дженоа
1' - 58'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
2 : 1
18.12.2011
Болонья
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 1
13.12.2011
Интер
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0 : 2
02.12.2011
Милан
1' - 55'
48'
55'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2 : 0
27.11.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2011
Лечче
1' - 80'
79'
80'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 1
02.10.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
2 : 1
25.09.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
3 : 0
21.09.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 2
18.09.2011
Дженоа
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 2
11.09.2011
Аталанта
1' - 90'
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