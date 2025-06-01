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Каха Каладзе
Новости
Каха Каладзе - новости
Завершил карьеру
27 февраля 1978 (48)
#13 | Защитник
186 см | 82 кг
Грузия
Статистика
Новости
Публикации
Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства
4 июня
4
2-кратный победитель Лиги чемпионов застрял в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке
2 марта
Каладзе рассказал, как помог остановить войну в Грузии в 2008-м: «Пошел к Берлускони, зная о его отношениях с Путиным»
11 февраля
6
Хвича – второй грузин, выигравший ЛЧ
2025.06.01 00:18
Тимощука и Каладзе лишили спортивных званий на Украине
2025.03.03 19:00
11
Каладзе предложили провести Братский матч между сборными Грузии и России
2024.12.31 15:30
15
Каладзе рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Хвичу
2024.07.03 04:53
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
2023.12.19 23:40
Отец Сазонова надеется, что его сын пойдет по стопам Каладзе и Кварацхелии
2022.09.20 00:19
6
Журналист Шмурнов: «Кержаков, Шевченко убегали от интервью со мной через задний проход. Это отвратно»
2022.01.14 19:35
21
Metaratings: Хвича перейдет в «Милан». Трансферу содействует Каладзе
2021.07.24 19:44
11
Мальдини и Гаттузо связывались с Каладзе по поводу Хвичи
2021.05.21 07:58
2
Экс-защитник «Милана» Каладзе госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга
2021.03.27 16:50
Кверквелия: «Мальдини – глыба! Игрок без недостатков!»
2017.12.19 06:43
1
Бывший защитник «Милана» стал мэром Тбилиси
2017.10.22 11:55
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