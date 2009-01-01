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    Экс-защитник «Милана» Каладзе госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга

    Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе попал в больницу.

    «Друзья, мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я.

    Считаю необходимым сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси.

    Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел лично сообщить вам об этом. До встречи!» – написал Каладзе в фейсбуке.

    • Вертебро-базилярный синдром – нарушение функционирования мозга из-за ослабления кровотока в артериях.
    • Вестибулопатия – расстройство вестибулярного аппарата.
    • Каладзе завершил карьеру в 2012 году. С ноября 2017-го он занимает пост мэра Тбилиси.

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    Источник: Фейсбук Кахи Каладзе

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