Экс-защитник «Милана» Каладзе госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга

Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе попал в больницу.
«Друзья, мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я.
Считаю необходимым сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси.
Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел лично сообщить вам об этом. До встречи!» – написал Каладзе в фейсбуке.
- Вертебро-базилярный синдром – нарушение функционирования мозга из-за ослабления кровотока в артериях.
- Вестибулопатия – расстройство вестибулярного аппарата.
- Каладзе завершил карьеру в 2012 году. С ноября 2017-го он занимает пост мэра Тбилиси.
Источник: Фейсбук Кахи Каладзе