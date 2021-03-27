Экс-защитник «Милана» Каладзе госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга

Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе попал в больницу.

«Друзья, мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я.

Считаю необходимым сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси.

Работаю дистанционно и продолжаю лечение. Я хотел лично сообщить вам об этом. До встречи!» – написал Каладзе в фейсбуке.