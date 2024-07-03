Каладзе рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Хвичу

Экс-игрок Милана Каха Каладзе поделился мнением о том, в каком клубе хотел бы видеть Хвичу Кварацхелию.
«Мне хотелось бы увидеть Кварацхелию в мадридском «Реале». Анчелотти – один из лучших тренеров. Он всe уже доказал. Он – друг молодых футболистов. Карло должным образом расставляет игроков, использует необходимую и оптимальную тактику», – заявил Каладзе.
- 23-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия является одним из ключевых игроков «Наполи».
- В завершившемся сезоне грузин записал в свой актив 11 мячей и 9 результативных пасов в 45 встречах.
- Ранее агент футболиста открыто заявил, что игрок хочет сменить клубные цвета.
- На протяжении долгого времени СМИ активно пишут о том, что Хвичу в своей команде хочет видеть «ПСЖ». «Наполи» же не готов расставаться со своим лидером и предлагает ему пролонгировать трудовое соглашение. Сам Кварацхелия признавался, что является болельщиком мадридского «Реала».
Источник: «Бомбардир»