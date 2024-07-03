Каладзе рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Хвичу

Экс-игрок Милана Каха Каладзе поделился мнением о том, в каком клубе хотел бы видеть Хвичу Кварацхелию.

«Мне хотелось бы увидеть Кварацхелию в мадридском «Реале». Анчелотти – один из лучших тренеров. Он всe уже доказал. Он – друг молодых футболистов. Карло должным образом расставляет игроков, использует необходимую и оптимальную тактику», – заявил Каладзе.