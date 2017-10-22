Бывший защитник «Милана» стал мэром Тбилиси

Уверен, что у него всё получится, в отличие от Кличко. Всё-таки игровые виды спорта не идут ни в какое сравнение с одиночными, последние просто отдыхают. ( Это моё сугубо субъективное мнение. Почитателей борьбы и бокса прошу не волноваться, не кипеть. )
Бывший капитан сборной Грузии Каха Каладзе победил на выбор за кресло мэра Тбилиси. Экс-футболист получил 51,06 процента голосов избирателей, сообщает ren.tv.
Каладзе известен по выступлениям за киевское «Динамо» и «Милан». За свою карьеру он четыре раза признавался футболистом года в Грузии: 2001, 2002, 2003, 2006. Каладзе в составе «Динамо» трижды становился чемпионом Украины, в «Милане» выиграл Серию А в 2004 году.