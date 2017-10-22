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    Бывший защитник «Милана» стал мэром Тбилиси

    Бывший капитан сборной Грузии Каха Каладзе победил на выбор за кресло мэра Тбилиси. Экс-футболист получил 51,06 процента голосов избирателей, сообщает ren.tv.

    Каладзе известен по выступлениям за киевское «Динамо» и «Милан». За свою карьеру он четыре раза признавался футболистом года в Грузии: 2001, 2002, 2003, 2006. Каладзе в составе «Динамо» трижды становился чемпионом Украины, в «Милане» выиграл Серию А в 2004 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 11:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 15:08

      Уверен, что у него всё получится, в отличие от Кличко. Всё-таки игровые виды спорта не идут ни в какое сравнение с одиночными, последние просто отдыхают. ( Это моё сугубо субъективное мнение. Почитателей борьбы и бокса прошу не волноваться, не кипеть. )

      0
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      Рейтинг: +161

      Лошак 22 октября 2017, 14:07

      Теперь выписать Шевченко в замы осталось.

      0
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      Рейтинг: +7738

      mihail200606 22 октября 2017, 13:15

      Министром же был... Надоело?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 октября 2017, 12:40

      Браво Кахабер Forza Milan!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 12:25

      Молодец Каладзе, хочет постараться для своих, а не как другие ради денег туда идут.

      2
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 22 октября 2017, 12:02

      крут парняга. очень крут...

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