Кверквелия: «Мальдини – глыба! Игрок без недостатков!»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия назвал имя своих кумиров. К ним он отнес защитников «Милана» Паоло Мальдини и Кахабера Каладзе.

«Из зарубежных – Мальдини. Глыба! Игрок без недостатков! Быть столько лет капитаном такого клуба, как «Милан», не каждому дано. Это от Бога. Если говорить о моих соотечественниках, то среди них много легендарных футболистов.

Но я все-таки рискну выделить Каладзе, поскольку он единственный из грузин, кто так классно и долго выступал на высочайшем уровне. Игра этих профессоров рождала ощущение праздника, наполняла верой, что и ты можешь чего-то добиться на поле. Надо только очень захотеть. И это живет во мне до сих пор», – сказал Кверквелия.

В текущем сезоне грузинский легионер провел в Премьер-лиге 20 матчей, забив в них два гола.