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    Кверквелия: «Мальдини – глыба! Игрок без недостатков!»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия назвал имя своих кумиров. К ним он отнес защитников «Милана» Паоло Мальдини и Кахабера Каладзе.

    «Из зарубежных – Мальдини. Глыба! Игрок без недостатков! Быть столько лет капитаном такого клуба, как «Милан», не каждому дано. Это от Бога. Если говорить о моих соотечественниках, то среди них много легендарных футболистов.

    Но я все-таки рискну выделить Каладзе, поскольку он единственный из грузин, кто так классно и долго выступал на высочайшем уровне. Игра этих профессоров рождала ощущение праздника, наполняла верой, что и ты можешь чего-то добиться на поле. Надо только очень захотеть. И это живет во мне до сих пор», – сказал Кверквелия.

    В текущем сезоне грузинский легионер провел в Премьер-лиге 20 матчей, забив в них два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 06:43
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    Комментарии (2)
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    Князев
    1513694541
    Что вы всё о забитых голах говорите, у защитников совсем другие задачи! Лучше посчитайте сколько он предотвратил голевых моментов у своих ворот.
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    ologreds
    1694991706
    numo529624
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