Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 19 февраля 2012
Дженоа
19.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
30'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
А. Палоски
️️️️
С. Теро
Замена
Н. Фрей
️️️️
Р. Крусадо
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Ю. Куцка
Замена
К. Вацек
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
К. Хоркера
️️️️
Д. Скулли
Замена
З. Эдуардо
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
К. Каладзе
Желтая карточка
Б. Драме
Желтая карточка
М. Андреолли
Желтая карточка
Д. Скулли
Желтая карточка
С. Теро
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Пас отдал
С. Пеллисьер
Желтая карточка
М. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-4-3
1
Фрей
19
Констан
13
Каладзе
4
Гранквист
44
Велозу
33
Куцка
8
Бьондини
7
Росси
7
Янкович
10
Скулли
8
Паласио
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
15
Ачерби
3
Андреолли
3
Драме
10
Лусиано
30
Ригони
4
Брэдли
14
Крусадо
31
Пеллисьер
77
Теро
33
Куцка
25
Беллуски
25
Беллуски
33
Куцка
10
Скулли
14
Хоркера
14
Хоркера
10
Скулли
44
Велозу
57
Зе Эдуардо
57
Зе Эдуардо
44
Велозу
14
Крусадо
21
Фрей
21
Фрей
14
Крусадо
10
Лусиано
7
Вацек
7
Вацек
10
Лусиано
77
Теро
9
Палоски
9
Палоски
77
Теро
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Дженоа - Кьево
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Кьево
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+